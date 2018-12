Paura a Roma, crolla il muro di Villa Mercede a San Lorenzo

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2018 Il muro di cinta di Villa Mercede in Via dei Marrucini è crollato nella notte nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Sul posto sono intervenuute squadre di vigili del fuoco più carabinieri e municipale a lavoro. Non ci sono stati feriti, solo danni alle macchine posteggiate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it