Corteo anarchici a Torino, scritte sull'asfalto contro Salvini

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 15 dicembre 2018 Momenti di tensione nelle vie del Centro di Torino. Circa 200 anarchici si sono radunati in piazza Solferino e hanno sfilato per le vie del Quadrilatero fino a Porta Palazzo per protestare contro il decreto sicurezza e contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. Tenuti d'occhio da un imponente schieramento di forze dell'ordine, hanno scandito slogan contro il governo, tracciato scritte su Salvini e lanciato alcune uova di vernice che hanno imbrattato i muri della filiale Intesa Sanpaolo in via Bligny Courtesy Rete7 agenziavista.it