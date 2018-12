Pd, Martina: "Propongo di fare un congresso pensando davvero all'Italia"

Tensione a corteo anarchici contro Salvini a Torino, vandalizzata Intesa Sanpaolo di via Garibaldi

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 15 dicembre 2018 Momenti di tensione nelle vie del Centro di Torino. Circa 200 anarchici si sono radunati in piazza Solferino e hanno sfilato per le vie del Quadrilatero fino a Porta Palazzo per protestare contro il decreto sicurezza e contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. Tenuti d'occhio da un imponente schieramento di forze dell'ordine, hanno scandito ...