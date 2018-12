Referendum Tav, Fico: "Voterei no ma il movimento non lo vuole"

(Agenzia Vista) Milano, 12 dicembre 2018 "Se ci fosse un referendum voterei no ma il punto è capire lo sviluppo che vuole il paese, che tipo di trasporto vuole fare, la Tav è riduttivo secondo me non va in questo senso. Una forza politica, in questo caso il movimento che ha costruito il suo programma sul No Tav non può volerlo". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine della commemorazione per i caduti di piazza Fontana a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it