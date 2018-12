Attentato Strasburgo, la testimonianza di La Via (FI): "4 ore in ristorante col cadavere di un uomo"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 dicembre 2018 "L’attentatore ha puntato la pistola alla tempia del tassista di un gruppo che stava venendo a cena con noi. Così quando siamo scesi abbiamo trovato anche una persona a terra che è stata portata all’interno del ristorante. L’uomo ferito purtroppo non ce l’ha fatta. La Gendarmerie francese ci ha impedito di uscire così per 4 ore e mezza siamo rimasti bloccati nel ristorante col cadavere del povero straniero che è stato ucciso e sua moglie che era venuta a Strasburgo per un periodo di vacanza e ora tornerà con il marito in una bara”. Questa la drammatica testimonianza dell’eurodeputato Giovanni La Via (FI) dell’attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev