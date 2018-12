Trump litiga con Schumer nello Studio Ovale: "Se non faremo muro col Messico blocco il Governo"

(Agenzia Vista) Washington, 12 dicembre 2018 “Se non avremo quello che vogliamo in un modo o nell’altro bloccherò il Governo e sarò fiero di farlo per la sicurezza delle frontiere, perchè le persone di questo Paese non vogliono che criminali e persone piene di problemi e droga vengano qui. Sono fiero di bloccare il Governo per questo quindi me ne assumo le responsabilità e lo farò per la sicurezza dei confini." Così il Presidente degli USA, Donald Trump, in una riunione nello Studio ovale con i leader democratici Nancy Pelosi e Chuck Schumer. Courtesy White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev