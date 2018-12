Brexit, Juncker: "Accordo recesso non verrà riaperto, unico possibile"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 11 dicembre 2018 "Ospite a sorpresa al Consiglio, la Brexit. Sono sorpreso perché ci eravamo messi d’accordo col governo Britannico. Incontrerò May questa sera ma ripeto che quello che abbiamo firmato è l’unico possibile quindi non c’è margine di manovra per un nuovo negoziato. L’accordo sul recesso non verrà riaperto, il grande problema è il backstop sull’Irlanda. Noi faremo di tutto per non utilizzarlo ma è necessario”. Così il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, intervenendo al dibattito in previsione del Consiglio europeo del 13-14 Dicembre all’Europarlamento di Strasburgo. Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev