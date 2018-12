Manovra, Moscovici: "Ancora nessuna proposta da Roma"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 dicembre 2018 "Ancora non abbiamo ricevuto proposte da Roma. Siamo in contatto, la aspettiamo al più tardi per l’incontro Conte-Juncker. Bisogna rispettare le regole e se una nuova proposta ci sarà, bisogna tener conto di questo”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici a margine di un'audizione al Parlamento europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev