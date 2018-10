Caso Ronaldo, l'avvocato di Ruby smentisce: "E' una fake news"

(Agenzia Vista) Milano, 09 ottobre 2018 Il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo continua a restare al centro delle polemiche: Dopo le parole di Kathryn Mayorga che avrebbe accusato di violenza sessuale il giocatore della Juventus. E' spuntato fuori anche il nome di Ruby Rubacuori, all’anagrafe Karim El Mahroug. A proposito della vicenda è intervenuta sulla questione anche la legale della ragazza, Paola Boccardi. "Si tratta assolutamente di una fake news - ha sottolineato il legale - nel senso che questa ragazza non ha niente a che vedere con Ronaldo. Non ha mai lamentato alcunché gli sia stato fatto da Ronaldo e sopratutto non ha mai fatto dichiarazioni che riguardassero Ronaldo negli ultimi anni. Il richiamo a quelle dichiarazioni che lei fece in un contesto nel quale fu interrogata dai pubblici ministeri nel 2010, quindi parliamo di otto anni fa, è un richiamo improprio, tant'è che la stessa ragazza quando fu sentita nel processo che tutti conosciamo e che poi fu definito primo Ruby, quello a carico di Berlusconi, dichiarò espressamente, rettificando quanto aveva detto in precedenza, che aveva detto una serie di sciocchezze. E tra quelle sciocchezze rientra anche la questione tra virgolette Ronaldo. Quindi direi che è un tema sul quale possono essere evitati ulteriori approfondimenti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev