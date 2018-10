Shoah, bagno di folla per Liliana Segre a Genova

Columbus Day, la Polizia italiana deposita una corona a Ground Zero

(Agenzia Vista) New York, 09 ottobre 2018 Columbus Day, la Polizia italiana deposita una corona a Ground Zero In occasione dei festeggiamenti per il Columbus Day, la delegazione della Polizia di Stato presente a New York, ha deposto una corona di fiori a Ground Zero, al fine di commemorare le vittime dell’attentato terroristico alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. La deposizione è stata fatta ...