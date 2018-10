Ue, Salvini: "Su migranti stiamo dando esempio, se d'accordo anche su mercati facciamo bingo"

Italia-Ucraina, Mancini: "Giocheremo davanti col tridente"

(Agenzia Vista) Liguria, 09 ottobre 2018 "Non abbiamo alcun problema in attacco, dopo l'infortunio di Zaza abbiamo convocato Lasagna. Ci sono varie soluzioni che proveremo". Lo ha detto il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini oggi al Ferraris di Genova dove domani l'Italia incontra in amichevole l'Ucraina. "Giocheremo con il tridente - ha detto - ma non ho ancora scelto per alcuni ...