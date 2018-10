Minaccia di lanciarsi nel vuoto nel cortile del Tribunale di Genova, le immagini del salvataggio

(Agenzia Vista) Liguria, 08 ottobre 2018 Un uomo mascherato ha minacciato di gettarsi da una finestra di Palazzo di Giustizia di Genova. Erano stati sistemati dei cuscini sotto il palazzo nel caso in cui l’uomo avesse deciso di gettarsi nel vuoto. I vigili del fuoco hanno a lungo tentato di convincerlo a desistere dal compiere il folle gesto. È stato chiuso l’accesso al Palazzo di Giustizia anche ai giornalisti. In un momento di tranquillità i vigili del fuoco sono riusciti a braccare l’uomo e a trascinarlo in posizione sicura. Si tratterebbe di un’artista a cui non è stato accettato un ricorso riguardante una vendita di quadri / Courtesy Telenord.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev