Grave incidente in provincia di Genova, elisoccorso in azione per un motociclista

(Agenzia Vista) Genova, 08 ottobre 2018 Il nucleo elicottero di Genova, è intervenuto con il Drago 59 a Torriglia per il soccorso di un motociclista che aveva subito un grave incidente a Gorreto. Per via delle basse nuvole non è stato possibile atterrare in prossimità del ferito, che è stato trasportato in ambulanza, alla piazzola di atterraggio sita, per l'appunto, a Torriglia. Successivamente è stato trasportato all'ospedale San Martino nel capoluogo ligure / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it