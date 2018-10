Serie A, Farres (vice all Lazio): "Era fondamentale ripartire"

Serie A, Pioli (all Fiorentina): "Non meritavamo di perdere, ci e' mancata la cattiveria"

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2018 Serie A, Pioli (all Fiorentina) non meritavamo di perdere, ci e' mancata la cattiveria La Lazio ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive contro la Roma e contro il Francoforte in Europa League. Partita insidiosa con la Fiorentina, risolta dal solito Ciro Immobile su azione di calcio d'angolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev