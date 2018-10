(Agenzia Vista) Londra, 07 ottobre 2018 Banksy svela come ha progettato la distruzione del quadro da 1 milione di sterline L'artista dal volto sconosciuto Banksy ha pubblicato sul suo Instagram un video in cui mostra come ha progettato la distruzione della "Ragazza col palloncino", venduto all'asta da Sotherby's per 1 milione di sterline. fonte Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it