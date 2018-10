(Agenzia Vista) Potenza, 07 ottobre 2018 Migranti dalla Germania, Di Maio: "Per voli charter serve accordo altrimenti faremo così anche noi" "Per i voli charter che portano migranti in Italia a quanto ne so io serve un accordo, altrimenti iniziamo a comportarci così anche noi". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, intervistato dai giornalisti al termine dell'incontro per la presentazione del candidato M5s alla presidenza della Regione Basilicata. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it