Soccorre uno scoiattolo dopo averlo quasi investito, il video è virale

(Agenzia Vista) Usa, 06 ottobre 2018 Soccorre uno scoiattolo dopo averlo quasi investito, il video e' virale Due agenti della polizia di Brooklyn Park in Minnesota durante un giro di pattuglia si sono fermati alla vista di una macchina con lo sportello aperto ferma in mezzo alla carreggiata di una via. Accanto alla vettura, curvo sul ciglio della strada, un ragazzo stava cercando di 'rianimare' uno scoiattolo che era spuntato d'improvviso e che, sterzando, è riuscito a non investire. _Facebook/Brooklyn Park, MN - Police Department Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev