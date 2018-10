*Farabollini commissario per la ricostruzione post-sisma, il suo viaggio da Arquata del Tronto a Visso nel servizio di E'TV Marche*

(Agenzia Vista) Marche, 04 ottobre 2018 La lingua del mostro è la linea della faglia in un territorio tanto bello quanto fragile. Il viaggio da Arquata del Tronto a Visso - via Castelluccio di Norcia - tra borghi distrutti, strade ferme al 30 ottobre, montagne mozzafiato e panorami incantati, in attesa della fioritura della lenticchia. Con il geologo Piero Farabollini, docente di Unicam, abbiamo ...