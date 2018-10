(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Berlusconi Con M5s Italia verso baratro economico e di democrazia auspichiamo fine governo Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dichiara ai giornalisti fuori da Palazzo Grazioli: "Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perche' spingera' molti a non cercare piu' lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la poverta' ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un'ingiustizia per chi lavora". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev