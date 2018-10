(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Dl sicurezza, Salvini: "Finita la pacchia per chi non ha diritto ad asilo, taglieremo" "Taglieremo le richieste di asilo, ce ne sono troppi che sono in Italia e non ne hanno diritto, per loro è finita la pacchia". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, presentando il decreto sicurezza, in un video su Facebook, dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it