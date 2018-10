(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Tria: "REI è stato passo in avanti ma insufficiente" "Il Rei è stato un passo in avanti ma insufficente, come dimostrato anche dalle ultime elezioni politiche". Queste le parole di Giovanni Tria, ministro dell'Economia, intervenuto alla presentazione del rapporto Asvat. fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it