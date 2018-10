(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2018 Conte: "Risarcire truffati banche è obbligo morale" "Offriamo anche un ristoro chi aveva messo da parte dei risparmi, frutto di una vita di sacrifici, e poi ha perso tutto in seguito ai gravi fallimenti bancari. Avvertiamo l'obbligo morale, prima che politico, di dare risposte a queste persone che per lungo tempo sono rimaste inascoltate". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discorso ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it