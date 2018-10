Milano, Salvini e Di Maio versione demone, gli adesivi in piazza Cairoli

A Napoli il progetto che insegna ai ragazzi a vivere la legalità

Napoli (askanews) - Insegnare ai ragazzi che legalità non è un concetto astratto ma una buona pratica messa in campo ogni giorno da tante realtà positive che non sempre trovano spazio e voce per raccontare le loro storie. È l'obiettivo di "Vivere la legalità", progetto che coinvolge l'Istituto alberghiero Isabella d'Este Caracciolo, del quartiere Sanità a Napoli, come spiega Marcella Vulcano, ...