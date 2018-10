Regeni, i genitori da Fico in occasione della 'biciclettata per la verità

Theresa May balla "Dancing Queen" al Congresso dei Tory

Birmingham, (askanews) - Ingresso danzante per Theresa May sul palco del congresso dei Tory a Birmingham: la premier britannica è entrata al centro convegni ballando al ritmo di "Dancing Queen" degli Abba, una delle sue canzoni preferite. May è stata accolta dagli applausi dei delegati, poco prima di prendere la parola per il tradizionale discorso conclusivo dei lavori del congresso. E' la ...