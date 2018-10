Fico incontra genitori Regeni alla Camera in occasione del lancio della "Biciclettata per la verità"

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Fico incontra genitori Regeni alla Camera in occasione del lancio della "Biciclettata per la verità" Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha accolto i genitori di Giulio Regeni a Montecitorio in occasione del lancio dell'iniziativa "Biciclettata per la verità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it