(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Di Maio Nella manovra ci sara tutto qello che abbiamo promesso Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio sulla manovra: "Il deficit al 2.4% è confermato" per il 2019, "per il 2020 e per il 2021 stiamo vedendo DI accelerare l'abbassamento del rapporto debito/Pil con un intervento massiccio DI tagli agli sprechi, previsione della crescita e valorizzazione degli investimenti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev