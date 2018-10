Manovra, Savona: "Preoccupazioni Tajani? Io come serbatoio, ho caricato acqua e la porterò a Roma"

Brexit, Boris Johnson ancora contro piano del governo: una truffa

Birmingham (askanews) - L'ex ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha rinnovato il suo attacco al piano Chequers, il progetto di Theresa May per il divorzio dalla Ue, definendolo una "truffa" che rischia di far avanzare l'estrema destra. In un lungo discorso, in un evento a margine dell'annuale congresso del Partito conservatore a Birmingham, l'ex titolare del Foreign Office ha anche ...