(Agenzia Vista) New York, 02 ottobre 2018 Un tradizionale coro gospel in una chiesa di Harlem a Ney York Harlem è un quartiere di Manhattan nella città di New York, conosciuto per essere un grande centro culturale e commerciale degli Afro-americani. Nel video una tipica messa gospel domenicale nella First Corinthian Baptist Church Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev