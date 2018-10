Salvini si affaccia al balcone della parrocchia del Vasto a Napoli, la folla applaude

Olimpiadi 2026, Sala risponde ad Appendino: "Tempo delle parole è finito"

(Agenzia Vista) Milano, 02 ottobre 2018 "Non voglio alimentare la polemica, per me il tempo delle parole è finito, è arrivato il tempo dei fatti. Il fatto del momento ora è preparare il dossier, ci vediamo giovedì a Venezia e lo faremo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla polemica sollevata dalla sindaca di Torino a proposito della candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 ...