Premio Persefone, direttore artistico Bellomo: ''XVII edizione, celebriamo il teatro''

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2018 Premio Persefone Bellomo XVII edizione ha superato se stessa un iniziativa per celebrare il teatro La XVII edizione del Premio Persefone al Teatro Sala Umberto di Roma Il premio Persefone è stato fondato da Francesco Bellomo e Pippo Flora, nell’ambito delle Feste di Persefone “Teatro e Danza” che si tenevano sin dal 1925 dinanzi al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento. Dopo la Valle dei Templi di Agrigento, dopo la parentesi in Calabria a Montalto di Uffugo l’antica “Aufugum” citata nelle storie di Tito Livio e patria adottiva del celebre Leoncavallo, il premio si è stabilizzato a Roma (Ostia Antica, Campidoglio, Villa Torlonia, Globe Teathre). Nel corso delle varie edizioni, anno dopo anno, si sono avvicendati i maggiori protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano. I premi in concorso vengono assegnati dalla giuria d’ opinione, presieduta da Maurizio Costanzo, formata da esperti del settore, mentre il collegio dei fondatori e promotori assegna i premi speciali “Carmelo Rocca” . Il tema dell’ evento è il rapporto tra cinema, narrativa e teatro. L’ organizzazione è curata da CORTE ARCANA e TEATRO 88. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev