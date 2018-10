Scooter sharing, Raggi: ''Roma diventa leader della mobilità sostenibile''

Antonio Albanese in tv con la serie "I Topi": ironia sulla mafia

Roma, (askanews) - Un latitante siciliano che vive in una villetta-bunker in un imprecisato luogo del Nord Italia insieme alla sua famiglia, tra allarmi, cunicoli, tunnel e passaggi segreti per passare inosservato. È Sebastiano il nuovo personaggio in cui si è trasformato Antonio Albanese che ha scritto, diretto e interpretato la serie comedy "I topi", sei episodi in onda su Rai3 in tre prime ...