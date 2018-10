Manovra, Baldino (M5S): ''Investimenti per creare lavoro''

Ferilli e il bacio a Margherita Buy: alla fine ci ha preso gusto

Roma, (askanews) - Sabrina Ferilli, ospite a Che Tempo Che Fa, ha raccontato scherzando a Fabio Fazio il bacio con Margherita Buy sul set del film "Io e lei". "Per toglierci dall'imbarazzo abbiamo bevuto una bottiglia di grappa in 2 - ha svelato l'attrice, aggiungendo - Non me l'ha mai detto ma secondo me alla fine c'ha preso gusto".