(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2018 Striscioni, bandiere tricolori e della UE in Piazza del Popolo per la manifestazione del PD La manifestazione del Partito Democratico in una gremita Piazza del Popolo contro il Governo Conte. Presenti tutti i vertici del partito, dal segretario Maurizio Martina, che ha parlato dal palco, fino a Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Graziano Delrio e il candidato alla segreteria Nicola Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev