Manifestazione antirazzista a Milano, i manifestanti con la maglietta rossa davanti al Duomo

(Agenzia Vista) Milano, 30 settembre 2018 E' in corso in piazza Duomo a Milano la manifestazione antirazzista organizzata dall'Anpi e da Sentinelli e Aned per dire basta al razzismo. L'evento è stato chiamato 'Intolleranza zero' e come simbolo tutti i presenti si sono messi magliette rosse. _Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it