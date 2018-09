(Agenzia Vista) Bergamo, 29 settembre 2018 Commissario Genova, Toti: "Gemme ha capacità per fare bene, il problema è il decreto" "Gemme ha un curriculum di tutto rispetto e ha le capacità per far bene. Quello che continua a non convincermi è il decerto, servono più risorse". Queste le parole di Giovanni Toti, Governatore della Liguria, intervistato a margine dell'evento organizzato da Forza Italia dal titolo "Italia Forte". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it