(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2018 Manovra, Di Maio: "Andrà avanti per dare giustizia al popolo, si a interlocuzioni con mercati e Ue" "Andrà avanti per dare giustizia al popolo, si a interlocuzioni con mercati e Ue". Queste le parole di Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio e minstro del Lavoro durante il Global Forum per la democrazia diretta in svolgimento al Campidoglio. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it