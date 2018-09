(Agenzia Vista) New York, 28 settembre 2018 Il Ray Charles della metro di New York conquista i pendolari e fa un regalo per ogni donazione Questo artista di strada è un performer nato, canta e balla con estrema disinvoltura e conquista i passeggeri della fermata Downtown della metropolitana di New York. Il cantante si fa ben volere anche per un piccolo regalo che fa a chiunque gli dia un'offerta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it