Conte: "Italia non è un problema per l'Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2018 Conte Italia non e' un problema per l'Europa, dialogo con Bruxelles Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti fuori Palazzo Chigi: "Abbiamo lavorato molto intensamente nelle ultime settimane per una manovra seria, meditata e coraggiosa: confidiamo che sia la ricetta giusta per la crescita e lo sviluppo sociale". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev