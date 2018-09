Venezia si trasforma in un set con Spiderman, partite le riprese tra le calli e i canali

Tornano gli X-Men, il primo trailer di Dark Phoenix

Milano (askanews) - Gli X-Men tornano al cinema. "Dark Phoenix" è l'ultimo capitolo della saga Marvel e ha per protagonista Jean Gray, interpretata come nei primi due reboot, che hanno dato nuova linfa alla saga X-Men raccontando le origini dei mutanti, da Sophie Turner, Sansa Stark di "Game of thrones". Jean, La fenice al ritorno da una missione spaziale vedrà i suoi poteri aumentare ...