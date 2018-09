Manovra, Toti: "Def spericolato, comprensibile la reazione della Borsa"

(Agenzia Vista) Liguria, 28 settembre 2018 "Penso che sia un Def molto spericolato. La borsa e lo spread questa mattina non hanno reagito bene ed era abbastanza comprensibile. Ma non sono mai stato, in nessuna epoca, tra coloro che fanno il tifo per lo spread contro l'Italia: spero che la manovra funzioni e porti lo sviluppo che il governo si augura". Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni TOTI, commentando il documento di economia e finanza, questa mattina a margine del consiglio regionale. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it