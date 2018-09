(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2018 27-09-18 Lezzi manovra, iniziamo dagli ultimi, questo puo' dar fastidio a molti I festeggiamenti del Movimento 5 Stelle in seguito all'approvazione del deficit al 2,4% per la manovra, con lo stanziamento dei fondi per il reddito di cittadinanza. "Finalmente il Def si apre alle mani del popolo" ha commentato il vice-premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev