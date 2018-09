Vaccini, Grillo: “L’obbligo non è servito a fermare il morbillo”

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2018 “L’obbligo, pur necessario, deve comunque tener conto della situazione epidemiologica che si registra in un dato contesto territoriale o in determinate comunità o in relazione categorie d’individui. Obbligare alle vaccinazioni può essere necessario, dunque, ma non è sufficiente a fini di prevenzione. Lo dimostra l’epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese: l’aumento di coperture che l’obbligo ha prodotto nelle generazioni dei nuovi nati non ha interrotto la diffusione della malattia”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo al question time al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it