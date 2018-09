(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2018 Ponte Morandi, Lupi a Toninelli: "Lei o è ignorante o in malafede" "Signor ministro lei o è ignorante o è in malafede, perché si sapeva benissimo che il ponte non poteva essere ricostruito fino a quando la procura non dissequestrava le prove. Ma visto che non credo che lei sia ignorante temo si sia ricorso a quello sciacallaggio che proprio voi avete demonizzato". Queste le parole di Maurizio Lupirivolte al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli durante il Question Time alla Camera. fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it