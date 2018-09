(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2018 Di Maio: "Chiusure domenicali non può essere tabù, solo in Italia liberalizzazione selvaggia" "Le chiusure domenicali sono un tema affrontato anche nella scorsa legislatura. Questo tema non può essere un tabù, va discusso in Parlamento. Solo in Italia la liberalizzazione è selvaggia". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, interrogato durante il Question Time alla Camera. fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev