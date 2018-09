Manovra, Conte: "Porteremo benefici al Paese per liberare la crescita"

(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 "Con la manovra porteremo benefici al Paese". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che non si sbilancia sul rapporto deficit/pil: "L'ultimo giorno conoscerete il numero finale". Per Conte la manovra sara' orientata a "liberare la crescita" / Courtesy UN Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev