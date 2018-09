(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Macron in maniche di camicia passeggia al palazzo di Vetro dopo il suo intervento all'Onu Il presidente francese Emmanuel Macron attraversa in maniche di camicia i saloni del palazzo di vetro dell'Onu dopo il suo intervento nella 73esima sessione dell'Assemblea Generale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it