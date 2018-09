Legge Meloni 'SalvaBebè', Meloni: "Orgogliosa di dare mio nome a questa legge di civiltà"

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2018 Salva Bebe', Meloni Orgogliosa di dare mio nome a questa legge di civilta' Il Senato ha approvato in via definitiva con 261 sì, nessun voto contrario e un solo astenuto, il provvedimento sui seggiolini salva bebè, conosciuta come legge Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev