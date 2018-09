Dl Genova, Bucci: "Sto aspettando, se non avrà quello che abbiamo chiesto torneremo a Roma"

(Agenzia Vista) Milano, 25 settembre 2018 "Decreto Genova? Non so nulla, ho suggerito tutto quello che serve al Governo, io il decreto non l'ho visto e aspetto di vederlo se non avrà tutto quello che abbiamo chiesto torneremo a Roma. Le cifre che chiediamo sono irrisorie per un governo nazionale". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'incontro a Milano con i sindaci delle altre città metropolitane Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it