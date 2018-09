(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Trump: "Squilibrio commerciale con la Cina non sarà più tollerato" "Ci sono Paesi all'interno del WTO che non rispettano neanche una regola dell'associazione. Lo squilibrio commerciale con la Cina non sarà più tollerato e non ci scuseremo mai per ché difendiamo i nostri cittadini". Queste le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it