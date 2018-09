(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Trump all'Onu: "Rispettare sovranità dell'America" "Noi cooperiamo con tutti per costruire un futuro migliore, ma non saremo noi a dire come devono vivere gli altri. Ogni Paese ha la propria sovranità". Queste le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. fonte ONU Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it